Ultime Notizie Roma del 10-10-2021 ore 16 | 10

(Di domenica 10 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 10 ottobre microfono Giuliano Ferrigno ha detto la CGIL quella di ieri una ferita Democratica un atto di offesa la Costituzione nata dalla Resistenza un altro che ha violentato il mondo del lavoro i suoi diritti ho detto il segretario generale del sindacato Maurizio Landini aprendo l’assemblea generale vorrei che fosse chiaro che se qualcuno ha pensato di intimi dirci di metterci paura di farci stare zitti deve sapere che la CGIL il movimento dei Lavoratori sono quelli che hanno sconfitto in questo paese hanno riconquistato la democrazia non ci intimidiscono concludi Landini non ci fanno paura Intanto sta lì lancio dei Fermi arrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte negli scontri di ieri afra gli arrestati anche Roberto fiore Giuliano Castellino rispettivamente ...

Un numero record di 38 aerei militari di Pechino è entrato nelle ultime ore nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan. In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'inizio della pandemia.

... appuntamento che causa Covid è tornato in calendario nelledue stagioni del Mondiale, sarà ... sedicesimo atto del Mondiale che vive il lungo duello iridato, la programmazione riservada ...Repubblica Centroafricana - Nigeria: Osimhen titolare in attaccocalcio Napoli - Repubblica Centroafricana - Nigeria, Victor Osimhen giuda l'attacco delle Aquile. È un periodo di straordinari per Victor Osimhen, che oggi deve cercare di trascinare ...ISTANBUL - "Oggi non era semplice. La pista era scivolosa, c’era olio. Abbiamo dovuto gestire le gomme per tutta la gara. Non abbiamo mai potuto spingere. Valtteri aveva un pass ...Si chiama Rockingam GT Edition, la nuova edizione limitata di Mini pensata come omaggio al mondo delle corse. Con le sue 50 unità, la nuova arrivata è stata concepita per ...