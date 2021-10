Secondigliano, agguato a 19enne: ucciso con 10 colpi di pistola (Di domenica 10 ottobre 2021) Il corpo del ragazzo è stato trovato all'esterno di un circolo ricreativo. Una telefonata anonima alla Centrale Operativa della Polizia ha segnalato quanto accaduto. È la seconda vittima in pochi giorni. L'11 novembre è stata organizzata una manifestazione anti camorra a Ponticelli, sempre a Napoli Leggi su rainews (Di domenica 10 ottobre 2021) Il corpo del ragazzo è stato trovato all'esterno di un circolo ricreativo. Una telefonata anonima alla Centrale Operativa della Polizia ha segnalato quanto accaduto. È la seconda vittima in pochi giorni. L'11 novembre è stata organizzata una manifestazione anti camorra a Ponticelli, sempre a Napoli

