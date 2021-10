Sacchi | i fischi a Donnarumma? tradimenti vengono ripagati

(Di domenica 10 ottobre 2021) "Cosa penso deidi S. Siro a? Io non ho maiato in vita mia, e mia figlia diceva che non ero un bravo allenatore perché nonavo. Però a volte però questile ...

Però a volte però questile persone se li vanno a cercare: evidentemente, c'è stato un ... Così Arrigo, a margine del Festival dello Sport a Trento. Sul Milan di oggi l'ex tecnico dei ...Arrigoal Festival dello Sport 2021 a margine dell'evento "Lippi e, maestri a confronto" parla deiricevuti a San Siro da Gigio Donnarumma durante Italia - Spagna"Cosa penso dei fischi di S.Siro a Donnarumma? Io non ho mai fischiato in vita mia, e mia figlia diceva che non ero un bravo allenatore perché non fischiavo."Cosa penso dei fischi di S.Siro a Donnarumma? Io non ho mai fischiato in vita mia, e mia figlia diceva che non ero un bravo allenatore perché non fischiavo. (ANSA) ...