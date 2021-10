Piccoli | ' Io | Zapata | Vieri e la mia Atalanta cattiva e bergamasca'

(Di domenica 10 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

La Gazzetta dello Sport

Non deve essere facile convincere un tipo esigente come Gian Piero Gasperini. Robertoci è riuscito. Con la sua tenacia molto bergamasca e con la sua ambizione da ragazzo che cresce in fretta. Campionato, Champions, Under 21, l'attaccante della Dea 'è pronto', come gli ha detto ...... Josip Ilicic (Slovenia), Aleksey Miranchuk (Russia), Mario Pasalic (Croazia), Joakim Maehle (Danimarca), Duván(Colombia), Juan Musso (Argentina), Matteo Lovato e Roberto(Italia ...Atalanta, Piccoli: "Sono rimasto grazie a Gasperini, Zapata e Vieri i riferimenti". News 24 ore su 24, approfondimenti e rubriche sul mondo del calcio.Si è svolta presso i locali del Tennis e della Vela di Messina la conferenza stampa di presentazione della squadra peloritana, che si accinge a disputare il suo quarto campionato consecutivo di serie ...