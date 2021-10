Nuovo poliambulatorio a Pavia di Udine

Leggi su udine20

(Di domenica 10 ottobre 2021) Una scelta lungimirante e una risposta per individuare i bisogni di salute sul territorio. Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, riferendosi alche servirà la comunità didi, inaugurato oggi a Lauzacco in via Strigher al civico 3. Assieme all’esponente della Giunta Fedriga erano presenti, fra gli altri, anche il direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc) Denis Caporale e il sindaco Beppino Govetto.“La scelta, compiuta anni fa, dall’Amministrazione comunale di dotarsi di una struttura in cui ospitare la medicina generale, l’infermiere di comunità e in prospettiva anche gli specialisti e parte di altre prestazioni ambulatoriali è anticipatrice delle richieste fatte dal Governo centrale alle ...