Leggende Pokémon: Arceus non sarà open world, la conferma di Nintendo (Di domenica 10 ottobre 2021) Alcuni giorni fa era circolata la voce che il nuovo Leggende Pokémon: Arceus non avrebbe avuto una struttura open world, come invece si era pensato originariamente. In alcuni screenshot trapelati infatti, l'impressione è che il gioco avrà una struttura ad aree separate, un po' come accade in Monster Hunter. In seguito alla circolazione di queste informazioni, la stessa Pokémon Company ha deciso di replicare tramite un comunicato ufficiale, che in sostanza conferma l'impressione avuta.

Ultime Notizie dalla rete : Leggende Pokémon Leggende Pokémon Arceus non somiglierà davvero a Zelda Breath of the Wild, in fin dei conti Da quando Leggende Pokémon: Arceus è stato annunciato, tanti hanno notato una somiglianza nella direzione artistica che è nato un tormentone: "sembra The Legend of Zelda: Breath of the Wild , ma con i Pokémon".

Da quando Leggende Pokémon: Arceus è stato annunciato, tanti hanno notato una somiglianza nella direzione artistica che è nato un tormentone: "sembra The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma con i Pokémon".