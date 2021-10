Lega: Jonghi Lavarini, ‘Ciocca sostenuto in modo ufficiale, poi rapporto interrotto’ (Di domenica 10 ottobre 2021) Milano, 10 ott. (Adnkronos) – Angelo Ciocca diventa eurodeputato nel 2016 “grazie al determinante sostegno della destra radicale e identitaria rappresentata da Progetto nazionale di Piero Puschiavo, movimento nel quale allora militava anche Roberto Jonghi Lavarini. Alle elezioni europee del 2019, il movimento Nordestra di Roberto Jonghi Lavarini ha ufficialmente sostenuto la rielezione di Angelo Ciocca, con una serie di eventi culturali e politici ufficiali, e con un buon contributo di preferenze, anche se certamente non determinante”. E’ il contenuto di una mail per conto di ‘Fare Fronte nazionale’, di cui Jonghi Lavarini è presidente, inviata alle redazioni dopo l’inchiesta sulle destre fatte da Fanpage. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Milano, 10 ott. (Adnkronos) – Angelo Ciocca diventa eurodeputato nel 2016 “grazie al determinante sostegno della destra radicale e identitaria rappresentata da Progetto nazionale di Piero Puschiavo, movimento nel quale allora militava anche Roberto. Alle elezioni europee del 2019, il movimento Nordestra di Robertoha ufficialmentela rielezione di Angelo Ciocca, con una serie di eventi culturali e politici ufficiali, e con un buon contributo di preferenze, anche se certamente non determinante”. E’ il contenuto di una mail per conto di ‘Fare Fronte nazionale’, di cuiè presidente, inviata alle redazioni dopo l’inchiesta sulle destre fatte da Fanpage. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

