Genesis | un membro positivo al Covid | rinviate quattro date del tour di cui 3 a Londra

(Di domenica 10 ottobre 2021) Problemi per ildei, che hanno dovuto rimandare le ultimea causa del: la causa è la positività al tampone di alcuni membri della band, hanno spiegato loro stessi in un ...

Problemi per il tour dei, che hanno dovuto rimandare le ultime quattro date a causa del Covid: la causa è la positività al tampone di alcuni membri della band, hanno spiegato loro stessi in un comunicato. Le ultime ......ed esplorando soprattutto la dinamica tra i componenti che ha permesso aidi sopravvivere ai ripetuti cambi di formazione oltre che alle rispettive carriere soliste. Nel 1970 il...Problemi per il tour dei Genesis, che hanno dovuto rimandare le ultime quattro date a causa del Covid: la causa è la positività al tampone di alcuni membri della band, hanno ...Annullate tre date dei Genesis. Le condizioni di salute di Phil Collins preoccupano i fans. Collins sente comunque l'energia durante i concerti.