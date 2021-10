F 1 | GP Turchia - Bottas vince davanti alle due Red Bull

(Di domenica 10 ottobre 2021) Valtteriha vinto il Gran Premio di, sedicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes è riuscito a capitalizzare la pole position ereditata dopo la penalità di Hamilton, gestendo magistralmente le complicate condizioni di pista. Max Verstappen può sorridere, nonostante il secondo posto di oggi: l'olandese ha gestito la corsa senza prendersi troppi rischi e, grazie al risultato odierno, è tornato in testa al Mondiale. Doppio piazzamento a podio per la RedRacing, con Sergio Perez terzo sotto la bandiera a scacchi. Hamilton quinto e arrabbiato. Non è stata certo una gara semplice, in condizioni di pista umida che si asciugava lentamente. I giri finali hanno un po' cambiato il volto della corsa, al di là delle prime due posizioni. Hamilton è stato quello che ha forse perso di più, poiché il ...

Valtterivince il Gp di, il finlandese che saluterà la Mercedes a fine anno per andare all'Alfa, sfrutta la superiorità tecnica della Freccia nera all'Istanbul Park. Difende la pole e sulla ...CLASSIFICA FORMULA 1: VERSTAPPEN TORNA AL COMANDO! Il riscatto di Valtteriha un'incidenza anche nella classifica di Formula 1 : è il finlandese a vincere il Gp2021, e per una volta fa anche un favore a Lewis Hamilton, che partiva undicesimo e nella sua ...ISTANBUL - Valtteri Bottas ha parlato dopo la vittoria nel Gran Premio di Turchia, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2021 Formula 1. Il finlandese, partito dalla pole position, ha adottato ...Charles Leclerc e la Ferrari hanno provato a trionfare in Turchia non rispondendo immediatamente alle soste ai box di Max Verstappen e di Valtteri Bottas che precedevano il pilota monegasco.