Coronavirus: muore carabiniere no vax, grave un collega (Di domenica 10 ottobre 2021) Un carabiniere di Collepasso di 52 anni in servizio nella compagnia di Gallipoli, che aveva rifiutato di farsi vaccinare, è morto nel Dea di Lecce dov'era ricoverato da due settimane. Gravi sono le ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 10 ottobre 2021) Undi Collepasso di 52 anni in servizio nella compagnia di Gallipoli, che aveva rifiutato di farsi vaccinare, è morto nel Dea di Lecce dov'era ricoverato da due settimane. Gravi sono le ...

Advertising

GazzettaDelSud : Un #carabiniere di Collepasso di 52 anni in servizio nella compagnia di #Gallipoli, che aveva rifiutato di farsi va… - SoloLecceIT : GALLIPOLI, COLLEPASSO, MATINO: il coronavirus distrugge una caserma. MUORE UN CARABINIERE NON VACCINATO, è grave il… - MarsicaW : CORONAVIRUS ABRUZZO, 48 NUOVI CASI E 47 GUARITI. MUORE 83ENNE DI TERAMO - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Dal governo via libera alla #terzadose per gli over 60, ma si muore ancora di #Covid. La storia-limite di Alberto Turc… - Libero_official : Dal governo via libera alla #terzadose per gli over 60, ma si muore ancora di #Covid. La storia-limite di Alberto T… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus muore Coronavirus: muore carabiniere no vax, grave un collega Un carabiniere di Collepasso di 52 anni in servizio nella compagnia di Gallipoli, che aveva rifiutato di farsi vaccinare, è morto nel Dea di Lecce dov'era ricoverato da due settimane. Gravi sono le ...

Muore Abdul Qadeer Khan, 'padre' della bomba atomica pakistana Che Dio abbia pietà della sua anima. E ' morto Abdul Qadeer Khan, 'padre' della bomba atomica pakistana. Aveva 85 anni ed era malato di Coronavirus. Lo ha reso noto oggi l'emittente televisiva statale PTV. Era stato trasportato in ospedale a causa di problemi ai polmoni. Lo scienziato era considerato un eroe nazionale , per avere ...

Coronavirus: muore carabiniere no vax, grave un collega Gazzetta del Sud Coronavirus: muore carabiniere no vax, grave un collega Un carabiniere di Collepasso di 52 anni in servizio nella compagnia di Gallipoli, che aveva rifiutato di farsi vaccinare, è morto nel Dea di Lecce dov'era ...

Gallipoli, carabiniere muore per Covid a 52 anni: grave il collega. Entrambi avevano rifiutato il vaccino Un carabiniere di Collepasso di 52 anni in servizio nella compagnia di Gallipoli, che aveva rifiutato di farsi vaccinare, è morto nel Dea di Lecce dov'era ...

Un carabiniere di Collepasso di 52 anni in servizio nella compagnia di Gallipoli, che aveva rifiutato di farsi vaccinare, è morto nel Dea di Lecce dov'era ricoverato da due settimane. Gravi sono le ...Che Dio abbia pietà della sua anima. E ' morto Abdul Qadeer Khan, 'padre' della bomba atomica pakistana. Aveva 85 anni ed era malato di. Lo ha reso noto oggi l'emittente televisiva statale PTV. Era stato trasportato in ospedale a causa di problemi ai polmoni. Lo scienziato era considerato un eroe nazionale , per avere ...Un carabiniere di Collepasso di 52 anni in servizio nella compagnia di Gallipoli, che aveva rifiutato di farsi vaccinare, è morto nel Dea di Lecce dov'era ...Un carabiniere di Collepasso di 52 anni in servizio nella compagnia di Gallipoli, che aveva rifiutato di farsi vaccinare, è morto nel Dea di Lecce dov'era ...