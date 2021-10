Cobas Lunedì 11 ottobre sciopero dei settori pubblici e privati di 24 ore in tutta Italia

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ihanno proclamato per11unodeidi 24 ore in. L’agitazione toccherà gli uffici, la scuola e i trasporti. La protesta prevede fasce di garanzia che hanno molta rilevanza in particolare in relazione al trasporto locale nelle grandi città. A Roma si svolgerà un corteo che partirà da Piazza della Repubblica. In una nota i sindacati di base hanno sottolineato come con la pandemia l’Unione europea sia passata “da politiche restrittive a politiche espansive”, mentre il Pnrrno e degli altri Paesi non segna “una svolta nell’uso pubblico e sociale dell’ingente massa di denaro”. Per questo i sindacati di base chiedono, tra ...