Calcio | Xavi | Barcellona? Aperto a qualsiasi ipotesi

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Xavi: 'Il gioco della Spagna mi piace, Barcellona? Valuterò ogni offerta' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Xavi: 'Il gioco della Spagna mi piace, Barcellona? Valuterò ogni offerta' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Xavi: 'Il gioco della Spagna mi piace, Barcellona? Valuterò ogni offerta' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Xavi: 'Il gioco della Spagna mi piace, Barcellona? Valuterò ogni offerta' - napolimagazine : IL COMMENTO - Xavi: 'Il gioco della Spagna mi piace, Barcellona? Valuterò ogni offerta' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Xavi

Ora alla guida del Al - Sadd, in Qatar,ha parlato di possibili chiamate dalla Spagna. "Qualsiasi offerta sarà valutata e poi decisa. Non so dove mi porterà il mio futuro, ma sono aperto a ...Ai microfoni dell'emittente televisiva madrilena Tve,Hernandez , ex leggenda del Barcellona ed attuale tecnico della formazione qatariota dell'Al Sadd, non chiude le porte all'eventualità di ..."Sono aperto a qualsiasi possibilità": Xavi scuote il mondo del Barcellona, con un'intervista alla tv spagnola TVE nella quale non si sbilancia sulla possibilita' di essere chiamato a sostituire Koema ...Così l'attuale tecnico dell'Al Sadd, ex leggenda blaugrana: "Valuterò ogni offerta, poi prenderò una decisione" ...