Calcio | ct Belgio | ‘rigore discutibile | perché Var non è intervenuto?’

(Di domenica 10 ottobre 2021) Torino, 10 ott. – (Adnkronos) – “Bisogna responsabilizzare gli arbitri,non è intervenuto oggi quando l’arbitro aveva bisogna di una mano sul rigore che è. La frustrazione è cresciuta man mano”. Il ct delRoberto Martinez si lamenta del rigore assegnato dall’arbitro serbo Jovanovic per fallo su Chiesa. “Io sono sempre molto rispettoso nei confronti dell’arbitro, ma in un torneo del genere ci vuole tanta esperienza e servono arbitri che hanno già calcato questi palcoscenici -sottolinea il ct del-. Due vantaggi non sono stati accordati e c’è stata una prestazione un po’ così, dove il rigore è l’esempio perfetto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... allenatore delche ha perso oggi per 2 - 1 contro l'Italia campione d'Europa nella finale ... Poi ildi rigore è una decisione che non condivido, ma bisogna fare meglio nonostante queste ...... come la nazionale del. Sul prato dello Stadium di Torino prima deld'inizio le due nazionali hanno mostrato il loro supporto al movimento contro violenza e razzismo con un gesto ...Torino, 10 ott. - "Bisogna responsabilizzare gli arbitri, perché non è intervenuto oggi quando l'arbitro aveva bisogna di una mano sul rigore che è discutibile.Nicolò Barella, Domenico Berardi e tre legni colpiti dal Belgio regalano all'Italia di Roberto Mancini il terzo posto della seconda edizione della Nations League. Rispetto alla gara ...