Adolescenti e Social: incredibile a dirsi ma ecco le loro scelte (Di domenica 10 ottobre 2021) Quali sono i Social più utilizzati negli ultimi mesi da parte degli Adolescenti? Una classifica aggiornata fa il punto sulla situazione, e noi ve la riportiamo nel dettaglio. Snapchat Social più utilizzato dai giovani (foto Wired)Il mondo del web odierno è ovviamente pervaso dai Social network; da Facebook, il re indiscusso della categoria, passando per le fotografie di Instagram, quindi i cinguettii su Twitter, e gli scatti simpatici di Snapchat, arrivando fino agli immancabili short video, i filmati corti di TikTok, non esiste praticamente nessuno al di sotto dei 60 anni che non abbia un account. Instagram di nuovo in down: i dettagli (Foto Techprincess)I Social PIU’ UTILIZZATI DAGLI Adolescenti QUALI SONO? ecco LA CLASSIFICA… A SORPRESA POTREBBE ... Leggi su computermagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Quali sono ipiù utilizzati negli ultimi mesi da parte degli? Una classifica aggiornata fa il punto sulla situazione, e noi ve la riportiamo nel dettaglio. Snapchatpiù utilizzato dai giovani (foto Wired)Il mondo del web odierno è ovviamente pervaso dainetwork; da Facebook, il re indiscusso della categoria, passando per le fotografie di Instagram, quindi i cinguettii su Twitter, e gli scatti simpatici di Snapchat, arrivando fino agli immancabili short video, i filmati corti di TikTok, non esiste praticamente nessuno al di sotto dei 60 anni che non abbia un account. Instagram di nuovo in down: i dettagli (Foto Techprincess)IPIU’ UTILIZZATI DAGLIQUALI SONO?LA CLASSIFICA… A SORPRESA POTREBBE ...

Advertising

Ilaryaa : RT @_rick_crazy: @dimartinooff @OctavianZaki In più gli adolescenti che manifestano pacificamente vengono derisi e la loro portavoce bulliz… - ctruffi : RT @_rick_crazy: @dimartinooff @OctavianZaki In più gli adolescenti che manifestano pacificamente vengono derisi e la loro portavoce bulliz… - butdoiwannaknow : io sono sempre più preoccupata per le ragazzine delle prossime generazioni, da quando ci sono i social la sessualiz… - hemmo_tionall : RT @_rick_crazy: @dimartinooff @OctavianZaki In più gli adolescenti che manifestano pacificamente vengono derisi e la loro portavoce bulliz… - hooneymoony : RT @_rick_crazy: @dimartinooff @OctavianZaki In più gli adolescenti che manifestano pacificamente vengono derisi e la loro portavoce bulliz… -