Wta 1000 Indian Wells 2021 | una spenta Giorgi è subito fuori | Anisimova passa in due set

(Di sabato 9 ottobre 2021) Terminaal secondo turno l’avventura di Camilanel torneo Wtadi. Sul cemento californiano l’azzurra, testa di serie numero 30, ha ceduto in due set alla statunitense Amandacon il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e venti circa di partita. Una prestazione davvero incolore quella di, apparsa particolarmente fallosa e incapace di contenere l’esuberanza e la potenza della sua avversaria. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La cronaca – La partita inizia con un infinito primo game, dove dopo dodici paritàperde il servizio sprecando molto. Ancheperde la battuta, ma l’azzurra concede tanti doppi falli e appare in evidente difficoltà con il fondamentale di inizio ...

TENIPOcom : ATP 1000+WTA 1000 Indian Wells - Hard (Second Round) Amanda Anisimova (USA) def. Camila Giorgi (ITA) 6:4 6:1

Jasmine Paolini se la vede con Jessica Pegula al terzo turno del di Indian Wells 2021. L'azzurra sta vincendo e convincendo sul cemento americano. Ora si trova opposta alla padrona di casa che ha mostrato grandi cose negli scorsi mesi. Non sarà un incontro facile per la toscana che però non vuole mettersi limiti.