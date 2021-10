Vortice autunnale a Centrosud,piogge e temporali fino domani (Di sabato 9 ottobre 2021) Durerà fino a domani l'azione del Vortice ciclonico già attivo su buona parte delle regioni italiane e che in queste ore si sta portando verso Sud. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it informa che le condizioni meteo sia oggi che domani rimarranno molto instabili e spesso perturbate al Sud e sulle regioni adriatiche centrali (soprattutto su Abruzzo e Molise). Le precipitazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) Dureràl'azione delciclonico già attivo su buona parte delle regioni italiane e che in queste ore si sta portando verso Sud. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it informa che le condizioni meteo sia oggi cherimarranno molto instabili e spesso perturbate al Sud e sulle regioni adriatiche centrali (soprattutto su Abruzzo e Molise). Le precipitazioni ...

Arriva l' ondata artica : da martedì cambia tutto Dopo molti giorni caratterizzati da un clima prettamente autunnale con piogge estese e persistenti praticamente su tutta Italia, le condizioni meteo vogliono ...a causa della formazione di un vortice ...

Arriva l'ondata artica: da martedì cambia tutto In arrivo un impulso invernale fuori stagione: crollo termico, nubifragi e nevicate da martedì su gran parte delle regioni. Ecco cosa sta per succedere e le zone più colpite ...

