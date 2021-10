Udinese, Forestieri: «La squadra ha grinta. Sul nuovo modulo…» (Di sabato 9 ottobre 2021) Fernando Forestieri, calciatore dell’Udinese, ha parlato al termine dell’amichevole disputata contro il Tabor Sezana Fernando Forestieri, calciatore dell’Udinese, ha parlato al termine dell’amichevole disputata contro il Tabor Sezana. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club. VITTORIA – «Siamo contenti, è pur sempre una vittoria anche se è solo un’amichevole. Nel primo tempo siamo entrati in campo più rilassati ma nella seconda frazione poi siamo usciti dagli spogliatoi con più grinta e voglia di vincere la partita». RUOLO – «Mi piace giocare largo a sinistra, ho molte occasioni per servire gli attaccanti in area. Inoltre in quella posizione posso anche dare una mano sia al centrocampo che all’attacco. Io ho fiducia nei miei mezzi e lavoro sempre al massimo per trovare il mio spazio, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Fernando, calciatore dell’, ha parlato al termine dell’amichevole disputata contro il Tabor Sezana Fernando, calciatore dell’, ha parlato al termine dell’amichevole disputata contro il Tabor Sezana. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club. VITTORIA – «Siamo contenti, è pur sempre una vittoria anche se è solo un’amichevole. Nel primo tempo siamo entrati in campo più rilassati ma nella seconda frazione poi siamo usciti dagli spogliatoi con piùe voglia di vincere la partita». RUOLO – «Mi piace giocare largo a sinistra, ho molte occasioni per servire gli attaccanti in area. Inoltre in quella posizione posso anche dare una mano sia al centrocampo che all’attacco. Io ho fiducia nei miei mezzi e lavoro sempre al massimo per trovare il mio spazio, ...

Advertising

zazoomblog : Udinese Forestieri: Lavoro al massimo per trovare spazio - #Udinese #Forestieri: #Lavoro #massimo - melanieibnez : RT @PolideportivoFC: ¡FINAL! ?????? #PrimeraFemenino ?????? #Lanus 1-6 #Racing #RosarioCentral 1-1 #Comunicaciones ?????? #SerieA ?????? #Sam… - Udinese_1896 : Forestieri: 'Dobbiamo sempre dare il massimo'. Il centrocampista bianconero ha parlato nel post-partita. ??… - Udinese_1896 : 82' - Ottima ripartenza con Forestieri sulla corsia laterale di sinistra: Fernando arriva a mettere una bellissima… - Udinese_1896 : 73' - Occasione enorme per Forestieri che in area non riesce a ristabilire la situazione di parità. ????… -