Tra i Cinquestelle circola una voce: “I nostri potrebbero votare Michetti per sfregio al Pd” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Qui finisce che i nostri a Roma voteranno per sfregio Michetti”: l’indiscrezione sul sentiment che circola tra i parlamentari grillini la riporta Il Fatto, sempre bene informato sulle faccende dei Cinquestelle. E informa anche che all’inizio della prossima settimana i candidati delle liste civiche della Raggi si vedranno per fare un punto in vista del ballottaggio. “Se usciremo con una indicazione di voto unitaria? Non è all’ordine del giorno, ma di certo se ne parlerà”, butta lì il coordinatore del Movimento civico Andrea Venuto. E nel M5S si chiedono cosa ne uscirà e quanto possa entrarci Raggi. L’incontro tra Raggi e Michetti e l’Expo 2030 Di certo l’incontro tra la sindaca uscente e Enrico Michetti, il candidato del centrodestra, sta agitando le acque grilline e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 ottobre 2021) “Qui finisce che ia Roma voteranno per”: l’indiscrezione sul sentiment chetra i parlamentari grillini la riporta Il Fatto, sempre bene informato sulle faccende dei. E informa anche che all’inizio della prossima settimana i candidati delle liste civiche della Raggi si vedranno per fare un punto in vista del ballottaggio. “Se usciremo con una indicazione di voto unitaria? Non è all’ordine del giorno, ma di certo se ne parlerà”, butta lì il coordinatore del Movimento civico Andrea Venuto. E nel M5S si chiedono cosa ne uscirà e quanto possa entrarci Raggi. L’incontro tra Raggi ee l’Expo 2030 Di certo l’incontro tra la sindaca uscente e Enrico, il candidato del centrodestra, sta agitando le acque grilline e ...

angelo_arcadu : RT @SecolodItalia1: Tra i Cinquestelle circola una voce: “I nostri potrebbero votare Michetti per sfregio al Pd” - SecolodItalia1 : Tra i Cinquestelle circola una voce: “I nostri potrebbero votare Michetti per sfregio al Pd” - sim1_severini : @CarloCalenda Che bella monnezza ci ritroveremo in Campidoglio tra PD romano post-Buzzi, trombati cinquestelle e pa… - ExidorX : @colvieux Calenda deve scegliere tra avvantaggiare l'estrema destra o avvantaggiare i cinquestelle, che poi è la stessa cosa. - kinglion75 : @CarloCalenda @gualtierieurope @EnricoMichetti Direi che la scelta può essere solo tra Gualtieri (se non ha in ment… -