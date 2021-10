Sabrina Ferilli, la verità sulla mancata maternità | La confessione da applausi (Di sabato 9 ottobre 2021) Sabrina Ferilli è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più conosciuti, apprezzati ed amati. Facile che in queste situazioni dove la popolarità raggiunge vertici elevatissimi, la curiosità di tanti vada a toccare anche le corde più intime del personaggio. La Ferilli, da sempre, ha dimostrato di non tirarsi indietro di fronte a niente, neanche quando il tema è quello della mancata maternità. Sabrina Ferilli AltraNotiziaSabrina Ferilli è senza dubbio l’attrice che ha raccolto, più di altre sue bravissime colleghe, quel pesante testimone passatole da icone del cinema italiano come Sophia Loren, Monica Vitti, Claudia Cardinale e Gina Lollobrigida. Questo è stato possibile non soltanto grazie alla sua bravura ... Leggi su altranotizia (Di sabato 9 ottobre 2021)è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più conosciuti, apprezzati ed amati. Facile che in queste situazioni dove la popolarità raggiunge vertici elevatissimi, la curiosità di tanti vada a toccare anche le corde più intime del personaggio. La, da sempre, ha dimostrato di non tirarsi indietro di fronte a niente, neanche quando il tema è quello dellaAltraNotiziaè senza dubbio l’attrice che ha raccolto, più di altre sue bravissime colleghe, quel pesante testimone passatole da icone del cinema italiano come Sophia Loren, Monica Vitti, Claudia Cardinale e Gina Lollobrigida. Questo è stato possibile non soltanto grazie alla sua bravura ...

Advertising

anistonvibess : io convinta che sabrina ferilli fosse single ma in realtà è sposata con flavio c4tt4neo ma che è oh #deferilli - montesanti_jose : Sabrina Ferilli ?? Modella E Attrice ?? Buon Vernedi E Buon Pomeriggio Ragazzi ?? - justcallme_sug : Mia nonna ha appena detto 'Maria è diventata tremenda, non può prendere sempre in giro quella ragazza (Sabrina Ferilli)' - serensnixpity : Sabrina Ferilli eroina nazionale. Come mi fa ribaltare lei, nessuno mai #dinnerclub - afrizox : Maria De Filippi e Sabrina Ferilli amanti segrete io ci credo -