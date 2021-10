Qualità dell’abitare e periferie, sbloccati 2,8 miliardi per 159 progetti degli enti locali. In testa Bari, Milano, Messina e Lamezia Terme (Di sabato 9 ottobre 2021) La riqualificazione delle periferie di Messina, il ripopolamento di alcuni quartieri di Lamezia Terme, la riorganizzazione del centro storico di Ascoli Piceno. Sono alcuni dei progetti che rientrano nel Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’abitare (Pinqua) lanciato durante il governo Conte 2 e che verranno finanziati con i fondi del Pnrr: 2,8 miliardi in tutto per 159 proposte che spaziano su tutto il territorio italiano. La Conferenza Unificata e il successivo decreto ministeriale di Enrico Giovannini hanno dato il via alla distribuzione dei fondi, destinati per il 40% a progetti delle regioni del Mezzogiorno, che dovranno tradursi in interventi tangibili entro il 2026, l’arco temporale del Recovery ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) La riqualificazione delledi, il ripopolamento di alcuni quartieri di, la riorganizzazione del centro storico di Ascoli Piceno. Sono alcuni deiche rientrano nel Programma innovativo nazionale per la(Pinqua) lanciato durante il governo Conte 2 e che verranno finanziati con i fondi del Pnrr: 2,8in tutto per 159 proposte che spaziano su tutto il territorio italiano. La Conferenza Unificata e il successivo decreto ministeriale di Enrico Giovannini hanno dato il via alla distribuzione dei fondi, destinati per il 40% adelle regioni del Mezzogiorno, che dovranno tradursi in intervtangibili entro il 2026, l’arco temporale del Recovery ...

