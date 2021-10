Preti che aiutano i no vax, i sindaci di Ambivere e Mapello al vescovo: “Privi di ogni credibilità” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Riteniamo i firmatari del documento Privi di ogni credibilità scientifica”. Crea “confusione e disorienta ulteriormente l’opinione pubblica”. Così i sindaci di Ambivere Silvano Donadoni, e di Mapello Alessandra Locatelli, in una lettera aperta rivolta ai cittadini dei loro Comuni e inoltrata per conoscenza al vescovo di Bergamo, Francesco Beschi. I primi cittadini se la prendono con i sacerdoti delle parrocchie di Ambivere, Mapello e Valtrighe: don Alessandro Nava, don Emanuele Personeni e don Andrea Testa, promotori del documento intitolato “Covid-19, i conti non tornano”, pieno di riferimenti alla “vaccinazione sperimentale” e un appello a raccogliere fondi in favore di chi non vuole vaccinarsi e ha bisogno dei tamponi. “La ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 ottobre 2021) “Riteniamo i firmatari del documentodiscientifica”. Crea “confusione e disorienta ulteriormente l’opinione pubblica”. Così idiSilvano Donadoni, e diAlessandra Locatelli, in una lettera aperta rivolta ai cittadini dei loro Comuni e inoltrata per conoscenza aldi Bergamo, Francesco Beschi. I primi cittadini se la prendono con i sacerdoti delle parrocchie die Valtrighe: don Alessandro Nava, don Emanuele Personeni e don Andrea Testa, promotori del documento intitolato “Covid-19, i conti non tornano”, pieno di riferimenti alla “vaccinazione sperimentale” e un appello a raccogliere fondi in favore di chi non vuole vaccinarsi e ha bisogno dei tamponi. “La ...

Preti che aiutano i no vax, i sindaci di Ambivere e Mapello al vescovo: "Privi di ogni credibilità"

