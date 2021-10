Parigi-Tours 2021: la classica francese spegne 125 candeline, Pedersen proverà a concedere il bis (Di sabato 9 ottobre 2021) Domenica 10 ottobre si torna sulle strade francesi per la Parigi-Tours, classica d’autunno transalpina istituita nel 1896 e giunta quest’anno alla 115ma edizione. Stesso percorso dell’anno scorso, 212.3 km con partenza da Chartres ed arrivo sull’ Avenue de Grammont a Tours, ma una lista partenti decisamente più competitiva rispetto a 12 mesi fa, che annovera ben dieci squadre World Tour, dieci formazioni Professional e due compagini Continental. Non sono presenti squadre italiane al via. La nascita di questa corsa si deve a Henri Desgrange, giornalista e celebre pistard francese vissuto a cavallo tra l’ottocento ed il novecento. Un personaggio che ha dato tantissimo al mondo del ciclismo, sia come atleta che come ideatore di svariate competizioni: a lui si deve infatti non solo il primo record ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Domenica 10 ottobre si torna sulle strade francesi per lad’autunno transalpina istituita nel 1896 e giunta quest’anno alla 115ma edizione. Stesso percorso dell’anno scorso, 212.3 km con partenza da Chartres ed arrivo sull’ Avenue de Grammont a, ma una lista partenti decisamente più competitiva rispetto a 12 mesi fa, che annovera ben dieci squadre World Tour, dieci formazioni Professional e due compagini Continental. Non sono presenti squadre italiane al via. La nascita di questa corsa si deve a Henri Desgrange, giornalista e celebre pistardvissuto a cavallo tra l’ottocento ed il novecento. Un personaggio che ha dato tantissimo al mondo del ciclismo, sia come atleta che come ideatore di svariate competizioni: a lui si deve infatti non solo il primo record ...

Advertising

SpazioCiclismo : Cominciamo a scoprire gli iscritti alla #ParisTours in programma domenica - SpazioCiclismo : Euskaltel - Euskadi, Annunciate le formazioni in casa Euskaltel-Euskadi in vista delle classiche italiane e della… -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi Tours Parigi - Tours 2021: startlist, orari, tv, programma, streaming La Parigi - Tours 2021 partirà alle ore 11.40 da Eure Et Loire, per concludersi sull'Avenue de Grammont tra le 16.38 e le 17.06. La gara verrà trasmessa in diretta su Rai Sport dalle ore 15.10, su ...

Steve Jobs, sua figlia Eve sfila alla Parigi Fashion Week: 'È un onore per me' ( ... nell'ambito della settimana della moda di Parigi, hanno anche avuto la possibilità di veder ... A settembre, ad esempio, ha dato spettacolo al Circo Massimo di Roma nel Longines Global Champions Tours, ...

Ciclismo, Parigi-Tours 2021: la mappa e il percorso Eurosport IT La2021 partirà alle ore 11.40 da Eure Et Loire, per concludersi sull'Avenue de Grammont tra le 16.38 e le 17.06. La gara verrà trasmessa in diretta su Rai Sport dalle ore 15.10, su ...... nell'ambito della settimana della moda di, hanno anche avuto la possibilità di veder ... A settembre, ad esempio, ha dato spettacolo al Circo Massimo di Roma nel Longines Global Champions, ...