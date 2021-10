Non si torna più ad iOS 15: Apple blocca il downgrade dell’aggiornamento (Di sabato 9 ottobre 2021) Arrivano segnali significativi ed interessanti, questa mattina, da Apple, in riferimento al tanto discusso aggiornamento iOS 15. Tutti coloro che hanno portato a termine il download di iOS 15.0.1 in questi giorni, infatti, non potranno più tornare indietro al precedente pacchetto software, al netto del fatto che quest’ultimo pare non aver fatto breccia nei cuori del pubblico da settembre ad oggi. Non è un caso che il tema sia stato affrontato anche da noi, di recente, attraverso un altro articolo. Impossibile il ritorno all’aggiornamento iOS 15 da oggi 9 ottobre La notizia secondo cui non sia più possibile il ritorno all’aggiornamento iOS 15 da oggi 9 ottobre ci arriva in queste ore da MacRumors. Per farvela breve, soprattutto in riferimento a chi ha meno dimestichezza con questi argomenti, Apple ha smesso di firmare iOS 15.0. ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Arrivano segnali significativi ed interessanti, questa mattina, da, in riferimento al tanto discusso aggiornamento iOS 15. Tutti coloro che hanno portato a termine il download di iOS 15.0.1 in questi giorni, infatti, non potranno piùre indietro al precedente pacchetto software, al netto del fatto che quest’ultimo pare non aver fatto breccia nei cuori del pubblico da settembre ad oggi. Non è un caso che il tema sia stato affrontato anche da noi, di recente, attraverso un altro articolo. Impossibile il ritorno all’aggiornamento iOS 15 da oggi 9 ottobre La notizia secondo cui non sia più possibile il ritorno all’aggiornamento iOS 15 da oggi 9 ottobre ci arriva in queste ore da MacRumors. Per farvela breve, soprattutto in riferimento a chi ha meno dimestichezza con questi argomenti,ha smesso di firmare iOS 15.0. ...

Advertising

petergomezblog : Questa sera, dopo #crozza, torna su @nove #laconfessione. Indagherò sul lato oscuro del successo dell’ex delfino di… - stanzaselvaggia : Stasera torna @PiazzapulitaLA7, puntata imperdibile. (io non ci sono, ho un libro da finire, ma non me la perdo) - Internazionale : Uso indiscriminato delle intercettazioni, testimoni chiave che ritrattano, trascrizioni inesatte, sentenze ignorate… - uolftreno : Si ma qua parliamo sempre ma nessuno vuole mai capire, si torna sempre a fare generalizzazioni e siamo punto e da c… - RobiGippox : Non so perché mi torna in mente Conte che si prostra dinanzi alle lamentele di Fedez riguardanti la crisi del mondo… -