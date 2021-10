Milan, Elliott precisa: “La causa in corso è tra Boban e il club” (Di sabato 9 ottobre 2021) L’ex dirigente rossonero Zvonimir Boban aveva dichiarato, nel corso di un’intervista a Sportweek, di essere “in causa con Elliott, non con il Milan”. Ma nelle ultime ore, un portavoce di Elliott ha smentito la versione del croato, precisando che “la causa in corso è tra Boban e il Milan”. La società rossonera aveva deciso di licenziare Boban, per giusta causa, a seguito di una intervista che rilasciò a inizio 2020 piuttosto critica nei confronti della proprietà rossonera. A fine 2020 il Tribunale del Lavoro ha costretto il club rossonero a pagare al croato oltre 5 milioni di euro perché l’intervista non era da considerarsi dannosa. Il ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) L’ex dirigente rossonero Zvonimiraveva dichiarato, neldi un’intervista a Sportweek, di essere “incon, non con il”. Ma nelle ultime ore, un portavoce diha smentito la versione del croato,ndo che “lainè trae il”. La società rossonera aveva deciso di licenziare, per giusta, a seguito di una intervista che rilasciò a inizio 2020 piuttosto critica nei confronti della proprietà rossonera. A fine 2020 il Tribunale del Lavoro ha costretto ilrossonero a pagare al croato oltre 5 milioni di euro perché l’intervista non era da considerarsi dannosa. Il ...

Advertising

Gazzetta_it : La precisazione di Elliott: “Boban è in causa col Milan, non con noi” - tozzo82 : RT @JoeCipolla_spb: 'io sono in causa con elliott' smentito il giorno dopo! tu sei in causa con il Milan! ... delusione boban - sportli26181512 : MN - La precisazione di Elliott: 'La causa di Boban è contro il Milan': Secondo quanto appreso dalla redazione di m… - MarcoElliottOUT : @MilanNewsit Brucia il culo a Singer perchè Zorro l'ha umiliato, tecnicamente ha ragione e la causa è contro il Mil… - sportface2016 : #Milan, #Elliott precisa: 'La causa in corso è tra #Boban e il club' -