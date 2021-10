Milan, Elliot a Boban: «Causa in corso con il club, non con noi» (Di sabato 9 ottobre 2021) Il fondo Elliott, proprietario del Milan, ha risposto così a Zvonimir Boban dopo la sua intervista a La Gazzetta dello Sport Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Zvonimir Boban ha commentato così l’addio al Milan: «Nella vita ci sono cose ben peggiori dell’interruzione di un rapporto professionale. Sono in Causa con Elliott, col Milan non potrò mai essere in Causa. E sono felice di vedere che i ragazzi che abbiamo scelto abbiano intrapreso un cammino importante. Non ancora a livelli da vero Milan, quello che avevamo in testa io e Paolo Maldini, ma è già una squadra che può competere». Il fondo Elliott, proprietario del club, ha voluto rispondere all’ex Milan. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Il fondot, proprietario del, ha risposto così a Zvonimirdopo la sua intervista a La Gazzetta dello Sport Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Zvonimirha commentato così l’addio al: «Nella vita ci sono cose ben peggiori dell’interruzione di un rapporto professionale. Sono incont, colnon potrò mai essere in. E sono felice di vedere che i ragazzi che abbiamo scelto abbiano intrapreso un cammino importante. Non ancora a livelli da vero, quello che avevamo in testa io e Paolo Maldini, ma è già una squadra che può competere». Il fondot, proprietario del, ha voluto rispondere all’ex. ...

Advertising

CalcioNews24 : #Milan, #Elliot risponde così a #Boban ??? - ferngasp : RT @CalcioFinanza: Elliott precisa: “Boban ha fatto causa al Milan, non a noi' - DonatoCavallo6 : RT @CalcioFinanza: Elliott precisa: “Boban ha fatto causa al Milan, non a noi' - ilmolisan0 : RT @CalcioFinanza: Elliott precisa: “Boban ha fatto causa al Milan, non a noi' - MaldinismoVero : @CharlesLydgate @CalcioFinanza ragazzi ma è normale che uno fa causa ad Elliot per questioni sportive è coinvolto a… -