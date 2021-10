Messi: «Champions col PSG? Dobbiamo conoscerci per essere squadra» (Di sabato 9 ottobre 2021) L’addio al Barcellona, il Pallone d’Oro e i sogni di gloria con il PSG in Champions, Messi si racconta È stata l’estate di Leo Messi. Prima l’addio al Barcellona e poi il passa ADDIO BARCELLONA – «In estate, dopo aver approfittato di qualche giorno di ferie in più che mi aveva concesso il mister, sono tornato a Barcellona con l’idea di firmare il contratto e riprendere subito gli allenamenti. Pensavo che fosse tutto sistemato e che mancasse solo la mia firma, ma quando sono tornato mi è stato detto che non era possibile rinnovare, che non potevo restare a che avrei dovuto trovarmi un altro club perché il Barça non aveva i mezzi per prolungare il mio contratto. Ha stravolto i miei piani. Come ho detto nel giorno dell’addio è stato molto doloroso per me lasciare il Barcellona dopo tutti questi anni, avevo deciso di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) L’addio al Barcellona, il Pallone d’Oro e i sogni di gloria con ilinsi racconta È stata l’estate di Leo. Prima l’addio al Barcellona e poi il passa ADDIO BARCELLONA – «In estate, dopo aver approfittato di qualche giorno di ferie in più che mi aveva concesso il mister, sono tornato a Barcellona con l’idea di firmare il contratto e riprendere subito gli allenamenti. Pensavo che fosse tutto sistemato e che mancasse solo la mia firma, ma quando sono tornato mi è stato detto che non era possibile rinnovare, che non potevo restare a che avrei dovuto trovarmi un altro club perché il Barça non aveva i mezzi per prolungare il mio contratto. Ha stravolto i miei piani. Come ho detto nel giorno dell’addio è stato molto doloroso per me lasciare il Barcellona dopo tutti questi anni, avevo deciso di ...

Advertising

90ordnasselA : “Qualità sono oltre voi le altre squadre che competeranno per la Champions?” “I riflettori sono puntati su di noi… - GladinoroRifici : @PaoloCond @PaoloCond Jorginho: 1.Vinto da Protagonista tutto nel 2021 con le Sue Squadre. 2.Nel suo Ruolo è Talent… - juan_kruh : @ronaldo_goat___ @1912XP @Cristian0esque @OzilThings Now in the Champions League Things are different 2009/2010 Mes… - Fede_Spera86 : @GoalItalia 1) Jorghino ( Champions, Euro2020, supercoppa Europea). 2) Lewandowski ( lo meritava l'anno del Lockdo… - andreastoolbox : Messi e il coccodrillo durante PSG-City: il dibattito al Club di Sky Sport. VIDEO | Sky Sport… -