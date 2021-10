GP Turchia, qualifiche: Hamilton il più veloce, ma in pole c'è Bottas (Di sabato 9 ottobre 2021) Lewis Hamilton è il più veloce, ma la pole position finisce nelle mani di Valtteri Bottas per via della penalizzazione dell'inglese. Terzo tempo per Verstappen, che eredita la prima fila, mentre un ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021) Lewisè il più, ma laposition finisce nelle mani di Valtteriper via della penalizzazione dell'inglese. Terzo tempo per Verstappen, che eredita la prima fila, mentre un ...

