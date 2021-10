Golf | Sungjae Im e Chad Ramey in testa allo Shriners Children’s Open 2021 dopo due giornate 17° Francesco Molinari con un gran secondo giro

(Di sabato 9 ottobre 2021)conclusosul campo del TPC Summerlin a Las Vegas. Si riconferma al comando il sudcoreanoIm che rispondestraordinarioin 63 della giornata di ieri con un ottimo 65. -14 totale per luile prime 36 buche chiuse con dodici birdies, un eagles e nessun bogey. Insieme a lui in prima posizione troviamo, che come Im era al comando giàil primo giorno. Un birdie al par 5 della 9, sua ultima buca, gli ha permesso di riagganciare ladella classifica. Alle loro spalle una coppia di americani, Adam Schenk e Sam Burns, entrambi a -13. Quest’ultimo è reduce ...

Dopo le prime 18 buche in testa c'è il sudcoreano Sung Kang, autore di uno straordinario giro in 61 colpi ( - 10) che gli vale la leadership di due colpi sul connazionaleIm e sugli ...Sung Kang , con un round chiuso in 61 ( - 10) e un eagle nel finale, s'è preso la leadership e, dopo 18 buche giocate, ha due colpi di vantaggio sul connazionaleIm , secondo con 63 ( - 8) al ...Golf, PGA Tour: i risultati dello Shriners Children's Open 2021 dopo la prima giornata. Francesco Molinari indietro, al comando Sung Kang ...A Las Vegas avvio non brillante per Francesco Molinari che ha chiuso il primo round dello Shriners Children's Open al 99° posto con uno score di 70 (-1), realizzando quattro bird ...