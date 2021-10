Fiorentina | Commisso prepara un rinnovo importante!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 9 ottobre 2021) Sono giorni caldi in casa viola. Da pochi giorni è esplosa la bomba Vlahovic che non ha intenzione di rinnovare il contratto con la. In città si è persa quella serenità che il tecnico Italiano era riuscito a ritrovare a suon di prestazioni convincenti. Per riportare un pò di stabilità nella piazza,ilper uno dei giocatori chiave dello scacchiere del nuovo mister, si tratta di Giacomo Bonaventura. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira,vuole estendere il contratto di Bonaventura fino al giugno 2023.