Covid, Cgia: “In un anno e mezzo perse 302 mila partite Iva” (Di sabato 9 ottobre 2021) Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire soprattutto sui lavoratori autonomi: «Serve un tavolo permanente con il governo» Leggi su lastampa (Di sabato 9 ottobre 2021) Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire soprattutto sui lavoratori autonomi: «Serve un tavolo permanente con il governo»

Advertising

zazoomblog : Covid: Cgia perse 302 mila partite Iva in un anno e mezzo - #Covid: #perse #partite #mezzo - cgiamestre : Covid: Cgia, perse 302 mila partite Iva in un anno e mezzo - Economia - ANSA - DividendProfit : Covid: Cgia, perse 302 mila partite Iva in un anno e mezzo – Economia - parlamentonews : CGIA: A CAUSA DEL COVID IN UN ANNO E MEZZO PERSE 302 MILA PARTITE IVA - fisco24_info : Covid: Cgia, perse 302 mila partite Iva in un anno e mezzo: Aprire tavolo di crisi permanente a livello nazionale e… -