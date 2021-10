Cortesie per gli ospiti: Erika e Roberta vs Gabriele e Giuseppe (Di sabato 9 ottobre 2021) Venerdì 8 ottobre 2021 è andata in onda la trentesima puntata della quindicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Erika e Roberta vs Gabriele e Giuseppe La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Erika e Roberta contro Gabriele e Giuseppe, ovvero L’arte della sfoglia contro l’arte della piadina. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Gabriele e Giuseppe con il punteggio di 19.5-19. Cortesie per gli ospiti – Streaming Qui trovate l’indice delle puntate in streaming e dove rivedere tutte le puntate di ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 9 ottobre 2021) Venerdì 8 ottobre 2021 è andata in onda la trentesima puntata della quindicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacontro, ovvero L’arte della sfoglia contro l’arte della piadina. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 19.5-19.per gli– Streaming Qui trovate l’indice delle puntate in streaming e dove rivedere tutte le puntate di ...

Advertising

roberto18113019 : @mikbax63 @siamonoitv2000 @TV2000it @RetePaceDisarmo @Mosaicodipace @perugiassisi @bancaetica Decidilo tu . La gent… - Cindiequindi : RT @Iosonolagomma: Ma un cortesie per gli ospiti a Scampia, a Zen o al quartiere Tamburi di Taranto mai? A mangiare la roba dell'eurospin e… - MonaiGe : RT @milaunicoamore: Mio malgrado sto guardando ' cortesie per gli ospiti' Quanto mi stanno sul cazzo questi che mangiano a scrocco e ' mur… - ricky_pru : RT @Iosonolagomma: Ma un cortesie per gli ospiti a Scampia, a Zen o al quartiere Tamburi di Taranto mai? A mangiare la roba dell'eurospin e… - BlondePorchetta : RT @Iosonolagomma: Ma un cortesie per gli ospiti a Scampia, a Zen o al quartiere Tamburi di Taranto mai? A mangiare la roba dell'eurospin e… -