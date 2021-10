Bertolaso: “Commissario a Roma con Michetti? Non mi potrei sottrarre” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Io Commissario? Sicuramente è una cosa che so fare” e una proposta alla quale, da “uomo delle istituzioni”, “non mi potrei sottrarre”. Lo dice all’Adnkronos Guido Bertolaso, che, intervenendo sull’idea del candidato sindaco di centrodestra a Roma Enrico Michetti di proporlo – se eletto – come Commissario al Giubileo, sottolinea: “Michetti è stato intelligente perché ha ricordato che ho lavorato un po’ con tutti, Rutelli, Prodi, Berlusconi, perché io sono un uomo delle istituzioni. Anzi, è stato ancora più intelligente perché ha detto ‘chiederò al governo di nominare Bertolaso Commissario’, quindi eventualmente dovrebbe essere Draghi ad assegnarmi un incarico di questo genere. Mi pare una procedura molto corretta, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) “Io? Sicuramente è una cosa che so fare” e una proposta alla quale, da “uomo delle istituzioni”, “non mi”. Lo dice all’Adnkronos Guido, che, intervenendo sull’idea del candidato sindaco di centrodestra aEnricodi proporlo – se eletto – comeal Giubileo, sottolinea: “è stato intelligente perché ha ricordato che ho lavorato un po’ con tutti, Rutelli, Prodi, Berlusconi, perché io sono un uomo delle istituzioni. Anzi, è stato ancora più intelligente perché ha detto ‘chiederò al governo di nominare’, quindi eventualmente dovrebbe essere Draghi ad assegnarmi un incarico di questo genere. Mi pare una procedura molto corretta, ...

