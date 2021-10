Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly: "La sceneggiatura è fenomenale!" (Di sabato 9 ottobre 2021) Evangeline Lilly, star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha elogiato la sceneggiatura del film, scritta da Jeff Loveness, definendola "fenomenale". Evangeline Lilly ha definito "fenomenale" Jeff Loveness e la sceneggiatura da lui scritta per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, trequel del film Marvel con Paul Rudd, che l'attrice considera già il miglior film dell'intera trilogia. Impegnata con la promozione di South of Heaven, film diretto da Aharon Keshales che la vede protagonista al fianco di Jason Sudeikis, Evangeline Lilly ha approfittato di una nuova intervista per parlare anche del film che segnerà il suo ritorno nei panni di Hope van Dyne, ovvero Ant-Man and the ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 ottobre 2021), star di Ant-Man and the, ha elogiato ladel film, scritta da Jeff Loveness, definendola "fenomenale".ha definito "fenomenale" Jeff Loveness e lada lui scritta per Ant-Man and the, trequel del film Marvel con Paul Rudd, che l'attrice considera già il miglior film dell'intera trilogia. Impegnata con la promozione di South of Heaven, film diretto da Aharon Keshales che la vede protagonista al fianco di Jason Sudeikis,ha approfittato di una nuova intervista per parlare anche del film che segnerà il suo ritorno nei panni di Hope van Dyne, ovvero Ant-Man and the ...

