"Una trasmissione voluta dal Cav": la Brambilla torna con "Dalla parte degli animali" su Rete4 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Finalmente ritorna l'appuntamento con la trasmissione ideata e condotta dall'onorevoleMichela Vittoria Brambilla, “Dalla parte degli animali”. La nuova edizione sta per andare in onda su Rete4, la domenica mattina alle 10.55 e in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 sempre su Rete4. Tante novità e nuove storie, mancano poche ore Dalla messa in onda e abbiamo avuto il piacere fare quattro chiacchiere con l'ideatrice e conduttrice del programma, proprio mentre era intenta a cure alcuni degli animali ospiti del Centro recupero animali selvatici “Stella del Nord”. Buongiorno Onorevole Brambilla, ci racconti delle novità della nuova ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Finalmente ril'appuntamento con laideata e condotta dall'onorevoleMichela Vittoria, “”. La nuova edizione sta per andare in onda su, la domenica mattina alle 10.55 e in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 sempre su. Tante novità e nuove storie, mancano poche oremessa in onda e abbiamo avuto il piacere fare quattro chiacchiere con l'ideatrice e conduttrice del programma, proprio mentre era intenta a cure alcuniospiti del Centro recuperoselvatici “Stella del Nord”. Buongiorno Onorevole, ci racconti delle novità della nuova ...

