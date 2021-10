Traffico Roma del 08-10-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 ottobre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul raccordo I maggiori disagi al momento in carreggiata interna tra l’uscita per la 24 e la Casilina e in carreggiata esterna tra la via del mare e la Laurenti risultato Urbano della A24 code tra Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara in uscita dalla cittàrallentato anche sulla tangenziale verso San Giovanni tra via dei Colli della Farnesina e via Salaria e poi tra Pigneto e via iceta segnalati diversi incidenti dalla polizia locale in zona Tuscolana tu via Corvo all’altezza di via Publicola e nel quartiere di Primavalle lungo via Pasquale II in prossimità di via toria IP nel trasporto pubblico ancora disagi sulla metro C per problemi tecnici chiusa la stazione di San Giovanni Bus sostitutivi tra Lodi e San Giovanni e per l’interscambio con la metro a si può utilizzare la stazione di Re di ...