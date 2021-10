Studio clinico | la lattoferrina contiene gli effetti del Covid-19

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – A settembre è stato pubblicato su “Journal of Clinical Medicine” unoitaliano sulla somministrazione orale dellain un centinaio di pazienti affetti da-19. Lo, condotto utilizzandoin capsule (Mosiac, Pharmaguida), ha dimostrato come la sua somministrazione, da sola in pazienti asintomatici, o in associazione con altri farmaci in pazienti paucisintomatici o moderatamente sintomatici, può essere un efficace trattamento privo diavversi nella gestione dell'infezione da SARS-CoV-2.“Al di là dell'indiscutibile efficacia dei vaccini anti-SARS-CoV-2, la grande diffusione dell'infezione associata a questo coronavirus richiede anche la disponibilità di agenti antivirali. La ...