Strappare Lungo i Bordi, ufficiale la data di uscita della serie Netflix di Zerocalcare (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ora c’è anche la data d’uscita ufficiale: Strappare Lungo i Bordi, la serie creata da Zerocalcare, uscirà su Netflix il prossimo 17 novembre. Annunciata ormai da tempo, la serie animata dell’autore di La profezia dell’armadillo, Kobane Calling e Scheletri, sbarcherà sul servizio streaming tra poco più di un mese. L’annuncio è stato dato da Netflix attraverso un tease trailer della serie. A presentarlo lo stesso Zerocalcare che nel corso 6 episodi di circa 15 minuti ciascuno, racconterà un viaggio con Sarah, protagonista dei precedenti lavori dell’autore. A completare il cast altri personaggi storici come Secco, l’Amico Cinghiale e l’Armadillo. “In un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ora c’è anche lad’, lacreata da, uscirà suil prossimo 17 novembre. Annunciata ormai da tempo, laanimata dell’autore di La profezia dell’armadillo, Kobane Calling e Scheletri, sbarcherà sul servizio streaming tra poco più di un mese. L’annuncio è stato dato daattraverso un tease trailer. A presentarlo lo stessoche nel corso 6 episodi di circa 15 minuti ciascuno, racconterà un viaggio con Sarah, protagonista dei precedenti lavori dell’autore. A completare il cast altri personaggi storici come Secco, l’Amico Cinghiale e l’Armadillo. “In un ...

