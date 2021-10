Shannen Doherty e la lotta contro il cancro, la foto choc dal letto. E un invito: «Siate coraggiosi» (Di venerdì 8 ottobre 2021) «Per il mese di sensibilizzazione sul cancro al seno, vorrei condividere qualcosa in più del mio viaggio personale dalla prima diagnosi alla seconda. È tutto carino? NO, ma è veritiero». Su Instagram, l’attrice Shannen Doherty, che ha fatto sognare milioni di giovani con il personaggio Brenda in Beverly Hills e Prue in Le streghe, continua a dar voce alla malattia che l’ha colpita nel 2015. Nello scatto postato, appare distesa su un letto, con il cranio spoglio e un fazzoletto sotto il naso per fermare il sangue: «La mia speranza nel condividere tutto ciò è che diventiamo tutti più istruiti, più familiari con l’aspetto del cancro». L’attrice parla del suo cancro al seno per incitare i suoi followers a controllarsi, soprattutto durante il mese dedicato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 8 ottobre 2021) «Per il mese di sensibilizzazione sulal seno, vorrei condividere qualcosa in più del mio viaggio personale dalla prima diagnosi alla seconda. È tutto carino? NO, ma è veritiero». Su Instagram, l’attrice, che ha fatto sognare milioni di giovani con il personaggio Brenda in Beverly Hills e Prue in Le streghe, continua a dar voce alla malattia che l’ha colpita nel 2015. Nello scatto postato, appare distesa su un, con il cranio spoglio e un fazzosotto il naso per fermare il sangue: «La mia speranza nel condividere tutto ciò è che diventiamo tutti più istruiti, più familiari con l’aspetto del». L’attrice parla del suoal seno per incitare i suoi followers allarsi, soprattutto durante il mese dedicato ...

