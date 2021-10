Nobel per la pace ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov. Sconfitti Greta e Oms, i favoriti della vigilia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Premio Nobel per la pace 2021 è stato assegnato a due giornalisti: la filippina Maria Ressa e il russo Dmitry Muratov. Lo ha annunciato Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato norvegese per il Nobel. “Per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e una pace duratura”, si legge nella motivazione. Diffusa dal Comitato del Premio Nobel anche sull’account ufficiale di Twitter. Sconfitti i favoriti della vigilia: Greta Thunberg, l’icona green che piace ai grandi del pianeta e l’Organizzazione mondiale della Sanità Nobel per la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Premioper la2021 è stato assegnato a due: la filippinae il russo. Lo ha annunciato Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato norvegese per il. “Per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e unaduratura”, si legge nella motivazione. Diffusa dal Comitato del Premioanche sull’account ufficiale di Twitter.Thunberg, l’icona green che piace ai grandi del pianeta e l’Organizzazione mondialeSanitàper la ...

