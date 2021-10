Matt Damon: “Quando ero amico squattrinato di Ben Affleck” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “What Else?”, dice l’amico George Clooney nello spot della Nespresso. Il siparietto farà guadagnare a Matt Damon, che affianca il mitico attore del ‘lago di Como’, circa 150.000 dollari al secondo, per un totale di 3 milioni di dollari per 20 secondi di pubblicità. Tale è il successo di Matt Damon da Cambridge, attore, sceneggiatore e produttore tra i più ricercati. “Se è vero che vali quanto il tuo ultimo film, come vorrebbe la spietata legge di Hollywood, io ero un attore finito”. Tutto cominciò al cinema nel 1988 con un piccolo ruolo in “Mystic Pizza” al fianco di Julia Roberts. Quando, seduto al tavolo chiede: “You want my green stuff?”. Fu quello l’inizio. Chissà se era quello il sogno sul banco di scuola del liceo condiviso con Ben Affleck, che viveva a due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) “What Else?”, dice l’George Clooney nello spot della Nespresso. Il siparietto farà guadagnare a, che affianca il mitico attore del ‘lago di Como’, circa 150.000 dollari al secondo, per un totale di 3 milioni di dollari per 20 secondi di pubblicità. Tale è il successo dida Cambridge, attore, sceneggiatore e produttore tra i più ricercati. “Se è vero che vali quanto il tuo ultimo film, come vorrebbe la spietata legge di Hollywood, io ero un attore finito”. Tutto cominciò al cinema nel 1988 con un piccolo ruolo in “Mystic Pizza” al fianco di Julia Roberts., seduto al tavolo chiede: “You want my green stuff?”. Fu quello l’inizio. Chissà se era quello il sogno sul banco di scuola del liceo condiviso con Ben, che viveva a due ...

SarettaMandis86 : Tanti auguri a Matt Damon, che compie oggi 51 anni ?????????? #Auguri #Compleanno #Birthday #Buoncompleanno… - TataChips86 : Tantissimi Auguri a Matt Damon per i suoi 51 anni. Lo vedremo prossima settimana in #TheLastDuel dove ha scritto la… - TataChips86 : Oggi è il compleanno di Matt Damon chissà Margherita che torta gli fa per compleanno ????. - Corriere : Salvate il soldato Ryan in tv: i problemi con la droga di Sizemore, il sangue finto e g... - trimpa48 : RT @fraurolo121: [Riferendosi ai pettegolezzi che lo vorrebbero omosessuale] 'Non li ho mai negati perché non mi offendono e non voglio off… -