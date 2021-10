Mancini apre ad un possibile ritorno in Nazionale | le sue parole

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Robertoè intervenuto durante il Festival dello Sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, per parlare del momento della sua. Queste le sue: “La partita di domenica con il Belgio è fondamentale. Dobbiamo rimanere nelle prime sette del ranking per i sorteggi dei mondiali. Con la Spagna l’atteggiamento non è stato sbagliato. Ovviamente ci dispiace dopo 37 partite con risultati utili ma prima o poi sarebbe accaduto“. In merito alle convocazioni dei giovani inha detto: “Tante volte avremmo voluto chiamare giocatori molto più giovani però sappiamo che c’è anche l’Under 21 che deve qualificarsi nel proprio girone quindi a volte a malincuore lasciamo dei giocatori giovani. Certo solo portarli, inserirli nel gruppo, e far conoscere i giocatori con più esperienza non ...

Poi, sulla finale per il terzo posto col Belgio,ha detto: "Domenica per noi è importante perché dobbiamo rimanere nelle prime sette del ranking per i sorteggi dei mondiali, questo è ......Torino Probabili formazoni di Italia - Belgio Tutto fa pensare che nell'Italia di Roberto... Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Siin una nuova finestra) Fai clic per ...Anche se una "finalina", la partita col Belgio sarà importante per gli azzurri, con Mancini che però si prepara già a guardare oltre, con un futuro che potrebbe vedere il rientro di nomi importanti ...Roberto Mancini è intervenuto durante il Festival dello Sport di Trento per parlare del momento della Nazionale. "La partita di domenica ...