Kjaer: «Nomina a Pallone d’Oro? 2021 anno speciale» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Simon Kjaer ha espresso tutta la sua gioia sui propri profili social per la candidatura alla vittoria del Pallone d’Oro Simon Kjaer, difensore centrale del Milan e della nazionale danese, è stato Nominato oggi tra i 30 finalisti per la vittoria del Pallone d’Oro. L’ex Atalanta ha ringraziato tutti sul proprio profilo Twitter per questa Nomina. «Il 2021 è stato un anno fantastico per il calcio. Sono grato per la Nomina al Ballon d’Or». Queste le sue dichiarazioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Simonha espresso tutta la sua gioia sui propri profili social per la candidatura alla vittoria delSimon, difensore centrale del Milan e della nazionale danese, è statoto oggi tra i 30 finalisti per la vittoria del. L’ex Atalanta ha ringraziato tutti sul proprio profilo Twitter per questa. «Ilè stato unfantastico per il calcio. Sono grato per laal Ballon d’Or». Queste le sue dichiarazioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

