Instagram down, è il secondo in una sola settimana: cosa sta accadendo (Di venerdì 8 ottobre 2021) È la seconda volta in una sola settimana: siamo di nuovo in Instagram down. Mark Zuckerberg come lo spiegherà stavolta? Mark Zuckerberg non trova pace e Instagram è nuovamente down. Migliaia di utenti in tutta Europa stanno ricevendo il messaggio di errore ‘impossibile aggiornare il feed’ per cui la bacheca non si aggiorna. Sembra un L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) È la seconda volta in una: siamo di nuovo in. Mark Zuckerberg come lo spiegherà stavolta? Mark Zuckerberg non trova pace eè nuovamente. Migliaia di utenti in tutta Europa stanno ricevendo il messaggio di errore ‘impossibile aggiornare il feed’ per cui la bacheca non si aggiorna. Sembra un L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

StefanoGuerrera : dai raga ma Instagram down di nuovo ma che è lol - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - WLLSX217 : io quando instagram è di nuovo down #instagramdow - AtfAlessandra : Un altro instagram down??? -