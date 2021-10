Grande Fratello Vip 6 | Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié | Non siamo amici ma neanche fidanzati

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Nuovo chiarimento traalVip 6: lui le dice che non sonohanno provato a chiarire il loro rapporto all'interno della casa delVip 6: l'ex nuotatore, tra una coccola e l'altra, ha detto alla principessa etiope che non sonoma. La relazione traè uno degli argomenti più seguiti sui social in queste prime settime diVip 6. Ieri i due ragazzi hanno ...

Soleil Sorge non riesce proprio a credere nella buona fede di Gianmaria Antinolfi . La bionda influencer, dopo gli scontri alVip , ragiona con Amedeo Goria a proposito delle strategie del partenopeo e anche il giornalista sportivo sembra essere scettico sul conto dell' Antinolfi .Vip, Soleil ...AlVip va in scena un momento piccante (e un po' imbarazzante) tra Manuel Bortuzzo e Soleil Stasi Sorge. I due sono stati ad un passo dal baciarsi, ma l'ex nuotatore si è fermato giusto ...Gf Vip anticipazioni: il reality più famoso d'Italia torna questa sera con un nuovo appuntamento, guidato come sempre da Alfonso ...Nuovo chiarimento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié al Grande Fratello Vip 6: lui le dice che non sono fidanzati. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno provato a chiarire il loro rapporto ...