Advertising

enzoro53 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: 'Al G20 per la prima volta ci sarà l'Unione africana' #G20 - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Al G20 per la prima volta ci sarà l'Unione africana' #G20 - GiulioTerzi : Di Maio, al G20 ci sarà l'Unione Africana - fisco24_info : Di Maio, al G20 ci sarà l'Unione Africana: 'Presidente della commissione invitato su iniziativa italiana' - zazoomblog : Di Maio al G20 ci sarà lUnione Africana - #lUnione #Africana -

Ultime Notizie dalla rete : Maio G20

...summitdel 31 ottobre, a cui per la prima volta, su iniziativa italiana, è invitato il presidente della Commissione dell'Unione africana'. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di, ...Su questo il premier punta fiducioso al vertice dela Roma, fiducioso che 'alla fine di ottobre ... il ministro degli Esteri, Luigi Di, aggiunge: 'abbiamo finanziato la Facility con 345 ..."Il nostro impegno verso l'Africa prosegue verso il summit G20 del 31 ottobre, a cui per la prima volta, su iniziativa italiana, è invitato il presidente della Commissione dell'Unione africana". Lo ha ...Terza dose di vaccino anti covid per tutti i 'fragili' e per gli over 60. È quanto stabilisce una circolare del ministero della Salute che avvia così la ...