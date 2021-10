Covid | Bernini | ‘riaperture con marchio Fi’

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Grande soddisfazione per il decreto del governo sulle riaperture, che ha ildi Forza Italia, calibrando insieme la necessaria prudenza antie le sacrosante istanze delle categorie più penalizzate”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

AgCult

...spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi- ... è antieconomico ", critiche pure da Forza Italia con la capogruppo dei senatori Annamaria,......poi concluso aprendo alla possibilità di "iniettare nella medesima seduta sia il vaccino anti... ma lo scetticismo dei gestori è comprensibile", ha dichiarato Anna Maria, capogruppo di ...Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Grande soddisfazione per il decreto del governo sulle riaperture, che ha il marchio di Forza Italia, calibrando insieme la necessaria prudenza anti Covid e le sacrosante is ...Criteri simili vengono utilizzati anche nel resto del continente, ma in alcune Nazioni l’ingresso è totalmente libero In Italia il Comitato tecnico scientifico dà parere positivo per i locali notturni ...