Come rimuovere e disattivare Chat e Widget in Windows 11 (Di venerdì 8 ottobre 2021) I cambiamenti più rilevanti di Windows 11 rispetto tutte le versioni precedenti e Windows 10, sono sicuramente il menù Start, completamente ridisegnato e poi anche la barra delle applicazioni. Quest'ultima, anche se all'apparenza sembra simile a quella di Windows 7 e Windows 10, è invece molto diversa nel suo funzionamento. Si può notare subito, ad esempio, che cliccandoci sopra col tasto destro non appare più alcun menù, ma solo un collegamento alle impostazioni. Comunque sia, anche nella barra applicazioni di Windows 11 è possibile fissare le icone per avviarre i programmi preferiti che è possibile rimuovere premendoci sopra col tasto destro. La differenza con Windows 10 è che ci sono alcune icone che non si possono rimuovere col semplice tasto ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 8 ottobre 2021) I cambiamenti più rilevanti di11 rispetto tutte le versioni precedenti e10, sono sicuramente il menù Start, completamente ridisegnato e poi anche la barra delle applicazioni. Quest'ultima, anche se all'apparenza sembra simile a quella di7 e10, è invece molto diversa nel suo funzionamento. Si può notare subito, ad esempio, che cliccandoci sopra col tasto destro non appare più alcun menù, ma solo un collegamento alle impostazioni. Comunque sia, anche nella barra applicazioni di11 è possibile fissare le icone per avviarre i programmi preferiti che è possibilepremendoci sopra col tasto destro. La differenza con10 è che ci sono alcune icone che non si possonocol semplice tasto ...

