Cinghiali a spasso tra sepolture e bare: non c'è pace per i defunti al cimitero di Palermo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non c'è pace per i defunti a Palermo. Dopo il caso delle bare, oggi quasi 800, in attesa di sepoltura al cimitero dei Rotoli, il camposanto torna sotto i riflettori, questa volta per l'invasione di Cinghiali in cerca di cibo. «La presenza di Cinghiali su monte Pellegrino, e quindi anche nelle aree limitrofe al cimitero dei Rotoli – dice l'assessore con delega ai Cimiteri, Toni Sala – è un problema purtroppo noto che il Comune sta provando ad affrontare in collaborazione con tutti gli enti coinvolti». Palermo, Cinghiali in cerca di cibo tra bare e sepolture del cimitero dei Rotoli Già, perché anche se il sindaco Leoluca Orlando, alla nomina degli assessori, aveva tenuto ...

