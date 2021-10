Bebe Vio: «Mi faccio male sempre e devo anche sopravvivere ai sanpietrini» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il racconto della bicampionessa paralitica di fioretto Bebe Vio, sorriso e risata contagiosa che nascondono dietro una storia di sofferenza. Sofferenza spazzata via dallo sport che tanto le ha dato. A Tokyo, l’azzurra si è riconfermata vincendo ancora la medaglia d’oro individuale nel fioretto e quella ‘argento nella prova a squadre. A “Corriere della Sera”, ha però raccontato le sue difficoltà di tutti i giorni. Mi faccio male in qualsiasi modo, camminando per strada, salendo le scale, scendendo due gradini… Mi faccio male se piove e scivolo, mi faccio male se inciampo in una pietra, mi faccio male se mi distraggo un attimo e mi si storce un ginocchio… Non bastasse, a Trastevere dove faccio l’università americana, è ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il racconto della bicampionessa paralitica di fiorettoVio, sorriso e risata contagiosa che nascondono dietro una storia di sofferenza. Sofferenza spazzata via dallo sport che tanto le ha dato. A Tokyo, l’azzurra si è riconfermata vincendo ancora la medaglia d’oro individuale nel fioretto e quella ‘argento nella prova a squadre. A “Corriere della Sera”, ha però raccontato le sue difficoltà di tutti i giorni. Miin qualsiasi modo, camminando per strada, salendo le scale, scendendo due gradini… Mise piove e scivolo, mise inciampo in una pietra, mise mi distraggo un attimo e mi si storce un ginocchio… Non bastasse, a Trastevere dovel’università americana, è ...

Advertising

Daniele_Manca : Bebe Vio racconta la sua storia: «Ho distrutto i piedi speciali per scalare il vulcano», «La meningite? Un medico d… - FNInfermieri : RT @Daniele_Manca: Bebe Vio racconta la sua storia: «Ho distrutto i piedi speciali per scalare il vulcano», «La meningite? Un medico disse… - infoitsport : Bebe Vio: “Prima di Tokyo ho perso 10 chili. Vomitavo e svenivo di nascosto appena finivo le gare” - infoitsport : 'Svenivo e vomitavo': la confessione choc di Bebe Vio - infoitsport : Bebe Vio racconta la sua storia: «Ho distrutto i piedi speciali per scalare il vulcano» -