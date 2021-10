VIDEO / Sumo squat per Rossella Fiamingo e pieno di like (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'atleta, medaglia di bronzo a Tokio nella gara a squadra della spada, ha condiviso i suoi allenamenti con i follower Leggi su golssip (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'atleta, medaglia di bronzo a Tokio nella gara a squadra della spada, ha condiviso i suoi allenamenti con i follower

kuromoran : che ni idea pero me re sumo a mirarlo - chanielogy : Oh sumo sumo sumo sumooo - gattonero626bis : RT @alefitpiu: #donne Mi chiedete come faccio ad essere cosi ? Allenatevi con i pesi!! Se poi vi piace il fitness ed essere solo magre ed i… - t_tonii : RT @Asiablog_it: ??#GIAPPONE ???? Il più grande campione di #sumo di tutti i tempi ha annunciato il suo ritiro. Il mongolo naturalizzato gia… - mirko_fiorino : RT @Asiablog_it: ??#GIAPPONE ???? Il più grande campione di #sumo di tutti i tempi ha annunciato il suo ritiro. Il mongolo naturalizzato gia… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sumo Rossella Fiamingo, il sumo squat incanta i follower La schermitrice azzurra Rossella Fiamingo, bronzo nella spada a squadre a Tokyo 2020, ha pubblicato il suo ultimo allenamento sui social, facendo il pieno di like.

